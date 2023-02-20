George Campbell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 George Campbell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

George Campbell kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? George Campbell ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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George Campbell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 George Campbell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

George Campbell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 George Campbell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak George Campbell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

George Campbell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

George Campbell 22 Haziran 2001 tarihinde Chester, Pennsylvania şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

George Campbell Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Montréal futbol takımında oynamaktadır. CF Montréal takımına 13 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. George Campbell'nin CF Montréal ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

George Campbell Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_georgecampbell_/

George Campbell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

George Campbell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

George Campbell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

George Campbell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Atlanta Academy

8 Mart 2019 yılında ATL UTD 2

30 Kasım 2019 yılında Atlanta Academy

1 Ocak 2020 yılında Atlanta

13 Aralık 2022 yılında Montréal

George Campbell kimdir

George Campbell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

George Campbell şuan CF Montréal takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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George Campbell nereli

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