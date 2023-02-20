Lassi Lappalainen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lassi Lappalainen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lassi Lappalainen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lassi Lappalainen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lassi Lappalainen 24 Ağustos 1998 tarihinde Espoo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.Gerçek adı da Lassi Roni Kasperi Lappalainen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lassi Lappalainen Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aaltoa yapmaktadır. Lassi Lappalainen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Montréal futbol takımında oynamaktadır. CF Montréal takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lassi Lappalainen'nin CF Montréal ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Lassi Lappalainen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lassilappalainen/

Lassi Lappalainen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lassi Lappalainen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lassi Lappalainen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lassi Lappalainen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Klubi 04

1 Ocak 2016 yılında HJK Helsinki

21 Temmuz 2017 yılında RoPS

31 Aralık 2018 yılında HJK Helsinki

17 Temmuz 2019 yılında Bologna

25 Temmuz 2019 yılında Montreal

31 Aralık 2021 yılında Bologna

1 Ocak 2022 yılında Montréal

Lassi Lappalainen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lassi Lappalainen şuan CF Montréal takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lassi Lappalainen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

HJK

Finlandiya takımında 21 numaralı formasıyla 11 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U21 takımında 20 numaralı formasıyla 10 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 3 gol atmıştır.

Finlandiya U17 takımında 11 numaralı formasıyla 26 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U16 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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