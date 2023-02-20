Nathan Dylan Saliba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan Dylan Saliba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nathan Dylan Saliba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nathan Dylan Saliba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nathan Dylan Saliba 7 Şubat 2004 tarihinde Longueuil, Québec şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Kanada uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nathan Dylan Saliba Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Axia Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Montréal futbol takımında oynamaktadır. CF Montréal takımına 4 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Nathan Dylan Saliba'nin CF Montréal ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Nathan Dylan Saliba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nathan Dylan Saliba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nathan Dylan Saliba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nathan Dylan Saliba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Aralık 2020 yılında Montréal

Nathan Dylan Saliba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nathan Dylan Saliba şuan CF Montréal takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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