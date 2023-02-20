Serge Junior Martinsson Ngouali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serge Junior Martinsson Ngouali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serge Junior Martinsson Ngouali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Serge Junior Martinsson Ngouali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Serge Junior Martinsson Ngouali 23 Ocak 1992 tarihinde Gunnilse şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Gabon,İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Serge-Junior Bertil Nicolas Martinsson Ngouali şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Serge Junior Martinsson Ngouali Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11MANGMT yapmaktadır. Serge Junior Martinsson Ngouali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sarpsborg 08 FF futbol takımında oynamaktadır. Sarpsborg 08 FF takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Serge Junior Martinsson Ngouali'nin Sarpsborg 08 FF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Serge Junior Martinsson Ngouali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Serge Junior Martinsson Ngouali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Serge Junior Martinsson Ngouali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Serge Junior Martinsson Ngouali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Brommapojkarna

16 Mart 2017 yılında Hammarby

15 Şubat 2021 yılında HNK Gorica

1 Şubat 2022 yılında Sarpsborg 08

Serge Junior Martinsson Ngouali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Serge Junior Martinsson Ngouali şuan Sarpsborg 08 FF takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Serge Junior Martinsson Ngouali Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gunnilse IS, Västra Frölunda IF, IF Brommapojkarna (-12/2009)

Gabon takımında 19 numaralı formasıyla 18 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 18 numaralı formasıyla 24 Mart 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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