Sergio Montero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Montero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Montero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Montero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Montero 3 Kasım 1997 tarihinde Melo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Sergio David Montero Sosa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Montero Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sergio Montero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerro Largo FC futbol takımında oynamaktadır. Cerro Largo FC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Sergio Montero'nin Cerro Largo FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sergio Montero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergio Montero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergio Montero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Montero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Cerro Largo

27 Ağu 2021 yılında Rocha FC

31 Aralık 2021 yılında Cerro Largo

Sergio Montero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Montero şuan Cerro Largo FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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