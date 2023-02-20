Thorbjorn Bellon Kristiansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thorbjorn Bellon Kristiansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thorbjorn Bellon Kristiansen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thorbjorn Bellon Kristiansen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thorbjorn Bellon Kristiansen 27 Temmuz 2005 tarihinde Furnes şehrinde doğmuştur. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Thorbjørn Bellon Kristiansen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thorbjorn Bellon Kristiansen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thorbjorn Bellon Kristiansen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hamarkameratene futbol takımında oynamaktadır. Hamarkameratene takımına 10 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Thorbjorn Bellon Kristiansen'nin Hamarkameratene ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Thorbjorn Bellon Kristiansen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thorbjorn Bellon Kristiansen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thorbjorn Bellon Kristiansen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thorbjorn Bellon Kristiansen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağustos 2021 yılında HamKam

Thorbjorn Bellon Kristiansen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thorbjorn Bellon Kristiansen şuan Hamarkameratene takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Thorbjorn Bellon Kristiansen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Furnes Fotball (-2018), Hamarkameratene (2019-2021)

Norveç U17 takımında 3 numaralı formasıyla 7 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 4 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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