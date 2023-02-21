Vladimir Kabakhidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Kabakhidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Kabakhidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Kabakhidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Kabakhidze 9 Eylül 1999 tarihinde Krasnodar şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Rusya,Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da Кабахидзе Владимир Иванович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Kabakhidze Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini E&H Sportmarketing yapmaktadır. Vladimir Kabakhidze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Veles Moskova futbol takımında oynamaktadır. Veles Moskova takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vladimir Kabakhidze'nin Veles Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vladimir Kabakhidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Kabakhidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladimir Kabakhidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Kabakhidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Arsenal Tula II

1 Ocak 2018 yılında Universport

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında FK Tambov II

1 Ağustos 2020 yılında Tambov

1 Temmuz 2021 yılında Veles Moskova

Vladimir Kabakhidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Kabakhidze şuan Veles Moskova takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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