Yevgen Past kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgen Past Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yevgen Past kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yevgen Past ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yevgen Past kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgen Past Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yevgen Past kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgen Past Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yevgen Past adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yevgen Past Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yevgen Past 16 Mart 1988 tarihinde Odessa şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Паст Євген Сергійович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yevgen Past Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yevgen Past, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chornomorets Odessa futbol takımında oynamaktadır. Chornomorets Odessa takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Yevgen Past'nin Chornomorets Odessa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yevgen Past Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jeka_past/

Yevgen Past Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yevgen Past isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Yevgen Past Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yevgen Past futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Chornomorets II

1 Şubat 2010 yılında Chornomorets

1 Ağustos 2015 yılında Athletic Odessa

18 Eylül 2015 yılında Zirka

1 Temmuz 2018 yılında Desna

5 Temmuz 2021 yılında SK Dnipro-1

10 Ocak 2022 yılında Chornomorets

Yevgen Past kimdir

Yevgen Past Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yevgen Past şuan Chornomorets Odessa takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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Yevgen Past nereli

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