Artur Avagimyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Avagimyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artur Avagimyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artur Avagimyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artur Avagimyan 16 Ocak 1997 tarihinde Mariupol, Donetsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Ukrayna,Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Авагімян Артур Самвелович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artur Avagimyan Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Artur Avagimyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Oleksandriya futbol takımında oynamaktadır. FK Oleksandriya takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Artur Avagimyan'nin FK Oleksandriya ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Artur Avagimyan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/avagimian10/

Artur Avagimyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artur Avagimyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artur Avagimyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artur Avagimyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında Shakhtar U19

20 Temmuz 2016 yılında Shakhtar II

26 Şubat 2017 yılında Illichivets 2

30 Haziran 2017 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2017 yılında FK Mariupol II

13 Ağustos 2018 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2019 yılında Arsenal Kyiv

9 Temmuz 2019 yılında Alashkert

3 Şubat 2020 yılında Chornomorets

10 Ocak 2022 yılında FK Oleksandriya

Artur Avagimyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artur Avagimyan şuan FK Oleksandriya takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Artur Avagimyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Illichivets Mariupol (2009-2011), Shakhtar Donetsk (2012-2014)

Ukrayna U17 takımında 10 numaralı formasıyla 10 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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