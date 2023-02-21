Oleksandr Vasyliev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Vasyliev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksandr Vasyliev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleksandr Vasyliev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleksandr Vasyliev 27 Nisan 1994 tarihinde Kyiv şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Васильєв Олександр Андрійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleksandr Vasyliev Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KS-Consultoria de futebol yapmaktadır. Oleksandr Vasyliev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chornomorets Odessa futbol takımında oynamaktadır. Chornomorets Odessa takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oleksandr Vasyliev'nin Chornomorets Odessa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oleksandr Vasyliev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleksandr Vasyliev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oleksandr Vasyliev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleksandr Vasyliev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Dynamo Kyiv II

1 Temmuz 2012 yılında Dnipro II

30 Haziran 2014 yılında Dynamo Kyiv II

1 Temmuz 2014 yılında Dnipro II

1 Mart 2017 yılında Bilinmiyor

12 Temmuz 2017 yılında Arsenal Kyiv

22 Şubat 2018 yılında FK Minsk

17 Nisan 2021 yılında Gomel

13 Ocak 2022 yılında PFK Lviv

31 Ocak 2023 yılında Chornomorets

Oleksandr Vasyliev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleksandr Vasyliev şuan Chornomorets Odessa takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Oleksandr Vasyliev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U18 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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