Maksym Bragaru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Bragaru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksym Bragaru adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksym Bragaru Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksym Bragaru 21 Temmuz 2002 tarihinde Reni, Odesa Oblast şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Брагару Максим Ігорович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksym Bragaru Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Maksym Bragaru, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chornomorets Odessa futbol takımında oynamaktadır. Chornomorets Odessa takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Maksym Bragaru'nin Chornomorets Odessa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksym Bragaru Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksym Bragaru isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksym Bragaru Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksym Bragaru futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2019 yılında Chornomorets 2

1 Ocak 2020 yılında Chornomorets

Maksym Bragaru Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksym Bragaru şuan Chornomorets Odessa takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Maksym Bragaru Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U21 takımında 15 numaralı formasıyla 24 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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