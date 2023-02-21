Yevgen Selin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgen Selin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yevgen Selin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yevgen Selin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yevgen Selin 9 Mayıs 1988 tarihinde Novoaydar, Lugansk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Селін Євген Сергійович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yevgen Selin Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OFA yapmaktadır. Yevgen Selin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chornomorets Odessa futbol takımında oynamaktadır. Chornomorets Odessa takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yevgen Selin'nin Chornomorets Odessa ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yevgen Selin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/selin_yevgen33/

Yevgen Selin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yevgen Selin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Yevgen Selin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yevgen Selin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Stal II

1 Ocak 2007 yılında Metalist II

1 Ekim 2008 yılında Metalist

1 Temmuz 2010 yılında Vorskla Poltava

31 Aralık 2010 yılında Metalist

1 Ocak 2011 yılında Vorskla Poltava

3 Ocak 2013 yılında Dinamo Kiev

2 Mart 2015 yılında Metalist

30 Haziran 2015 yılında Dinamo Kiev

11 Ağustos 2015 yılında Platanias

30 Haziran 2016 yılında Dinamo Kiev

2 Ocak 2017 yılında Asteras Tripoli

19 Temmuz 2018 yılında MTK Budapest

1 Temmuz 2019 yılında Anorthosis

15 Temmuz 2021 yılında Desna

1 Temmuz 2022 yılında Chornomorets

Yevgen Selin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yevgen Selin şuan Chornomorets Odessa takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yevgen Selin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Stal Alchevsk

Ukrayna U21 takımında 3 numaralı formasıyla 5 Şubat 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.