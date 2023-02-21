Danyil Alefirenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danyil Alefirenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danyil Alefirenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danyil Alefirenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danyil Alefirenko 19 Nisan 2000 tarihinde Kharkiv şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Алефіренко Даниїл Сергійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danyil Alefirenko Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SIMF yapmaktadır. Danyil Alefirenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chornomorets Odessa futbol takımında oynamaktadır. Chornomorets Odessa takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Danyil Alefirenko'nin Chornomorets Odessa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Danyil Alefirenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_alif_d/

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Danyil Alefirenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danyil Alefirenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Danyil Alefirenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danyil Alefirenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Eylül 2016 yılında Metalist U17

1 Temmuz 2017 yılında Zorya U19

1 Temmuz 2018 yılında Zorya II

1 Temmuz 2021 yılında Zorya Luhansk

13 Ocak 2023 yılında Chornomorets

30 Haziran 2023 yılında Zorya Luhansk

Danyil Alefirenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danyil Alefirenko şuan Chornomorets Odessa takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Danyil Alefirenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Metalist Kharkiv

Ukrayna U21 takımında 19 numaralı formasıyla 27 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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