Dmitriy Nepogodov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Nepogodov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dmitriy Nepogodov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dmitriy Nepogodov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dmitriy Nepogodov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Nepogodov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dmitriy Nepogodov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Nepogodov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitriy Nepogodov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitriy Nepogodov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitriy Nepogodov 17 Şubat 1988 tarihinde Kiew şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Kazakistan,Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Непогодов Дмитрий Михайлович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitriy Nepogodov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CH Conseil et Management yapmaktadır. Dmitriy Nepogodov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chornomorets Odessa futbol takımında oynamaktadır. Chornomorets Odessa takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dmitriy Nepogodov'nin Chornomorets Odessa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dmitriy Nepogodov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/d.n_12/

Dmitriy Nepogodov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitriy Nepogodov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dmitriy Nepogodov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitriy Nepogodov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Marsilya B

1 Temmuz 2008 yılında Marsilya

1 Temmuz 2009 yılında Cannes

1 Ekim 2009 yılında Metalurg II

1 Ocak 2010 yılında Metalurg D.

1 Temmuz 2011 yılında Banants

31 Aralık 2011 yılında Metalurg D.

1 Temmuz 2012 yılında Vorskla Poltava

5 Ocak 2017 yılında Tobol Kostanay

14 Ocak 2019 yılında FC Astana

15 Ocak 2019 yılında Ordabasy

31 Aralık 2019 yılında FC Astana

27 Ocak 2022 yılında Tobol Kostanay

12 Temmuz 2022 yılında Chornomorets

Dmitriy Nepogodov kimdir

Dmitriy Nepogodov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitriy Nepogodov şuan Chornomorets Odessa takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Dmitriy Nepogodov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kazakistan takımında 12 numaralı formasıyla 19 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U21 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Dmitriy Nepogodov nereli

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