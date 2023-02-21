Yevgen Zadoya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgen Zadoya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yevgen Zadoya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yevgen Zadoya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yevgen Zadoya 5 Ocak 1991 tarihinde Zaporizhya şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Задоя Євген Ігорович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yevgen Zadoya Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OFA yapmaktadır. Yevgen Zadoya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chornomorets Odessa futbol takımında oynamaktadır. Chornomorets Odessa takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yevgen Zadoya'nin Chornomorets Odessa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yevgen Zadoya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yevgen Zadoya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Yevgen Zadoya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yevgen Zadoya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Zaporizhya II

1 Temmuz 2011 yılında Gelios Kharkiv

30 Haziran 2012 yılında Zaporizhya II

1 Temmuz 2013 yılında Gelios Kharkiv

15 Temmuz 2016 yılında Veres Rivne

8 Ağustos 2016 yılında Kulüpsüz

21 Eylül 2016 yılında Kolos Kovalivka

14 Şubat 2022 yılında Kulüpsüz

29 Mayıs 2022 yılında FK Aksu

11 Ağustos 2022 yılında Kolos Kovalivka

17 Ocak 2023 yılında Chornomorets

Yevgen Zadoya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yevgen Zadoya şuan Chornomorets Odessa takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Metalurg Zaporizhya

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.