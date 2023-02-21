Andriy Shtogrin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Shtogrin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andriy Shtogrin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andriy Shtogrin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andriy Shtogrin 14 Aralık 1998 tarihinde Odesa şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Штогрін Андрій Віталійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andriy Shtogrin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Andriy Shtogrin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chornomorets Odessa futbol takımında oynamaktadır. Chornomorets Odessa takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Andriy Shtogrin'nin Chornomorets Odessa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andriy Shtogrin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andrey_shtogrin/

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Andriy Shtogrin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andriy Shtogrin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Andriy Shtogrin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andriy Shtogrin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında C. Odessa U19

1 Temmuz 2016 yılında Chornomorets II

1 Temmuz 2018 yılında Chornomorets

Andriy Shtogrin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andriy Shtogrin şuan Chornomorets Odessa takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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