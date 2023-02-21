Volodymyr Salyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Volodymyr Salyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Volodymyr Salyuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Volodymyr Salyuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Volodymyr Salyuk 25 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Салюк Володимир Володимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Volodymyr Salyuk Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Volodymyr Salyuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chornomorets Odessa futbol takımında oynamaktadır. Chornomorets Odessa takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Volodymyr Salyuk'nin Chornomorets Odessa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Volodymyr Salyuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Volodymyr Salyuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Volodymyr Salyuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Volodymyr Salyuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında Balkany Zorya

21 Temmuz 2022 yılında Chornomorets

Volodymyr Salyuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Volodymyr Salyuk şuan Chornomorets Odessa takımında oynamakta ve 79 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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