Guy Hadida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guy Hadida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Guy Hadida kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Guy Hadida ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Guy Hadida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guy Hadida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guy Hadida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guy Hadida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guy Hadida 23 Temmuz 1995 tarihinde Arad şehrinde doğmuştur.  İsrail,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da גיא חדידה şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guy Hadida Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Guy Hadida, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sakaryaspor futbol takımında oynamaktadır. Sakaryaspor takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Guy Hadida'nin Sakaryaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Guy Hadida Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/guyhadida/

Guy Hadidaboyu ve yaşı kaç

Guy Hadida Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guy Hadida isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Guy Hadida Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guy Hadida futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2015 yılında Ramat haSharon

1 Ocak 2016 yılında Maccabi Yavne

13 Temmuz 2016 yılında H. Kfar Saba

30 Ocak 2018 yılında Beitar TA Ramla

1 Temmuz 2018 yılında Hapoel Haifa

18 Eylül 2019 yılında Kulüpsüz

2 Ekim 2019 yılında M. Petah Tikva

1 Temmuz 2021 yılında H. Jerusalem

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

19 Ekim 2022 yılında M. Bnei Reineh

18 Ocak 2023 yılında Sakaryaspor

Guy Hadida kimdir

Guy Hadida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guy Hadida şuan Sakaryaspor takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hapoel Arad, Hapoel Tel Aviv

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Guy Hadida nereli

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