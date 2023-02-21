Maksym Voytikhovskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Voytikhovskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maksym Voytikhovskyi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maksym Voytikhovskyi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Maksym Voytikhovskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Voytikhovskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maksym Voytikhovskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Voytikhovskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksym Voytikhovskyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksym Voytikhovskyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksym Voytikhovskyi 7 Ocak 1999 tarihinde Ternopil şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Войтіховський Максим Ігорович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksym Voytikhovskyi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Yaroslav Zvarych yapmaktadır. Maksym Voytikhovskyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chornomorets Odessa futbol takımında oynamaktadır. Chornomorets Odessa takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maksym Voytikhovskyi'nin Chornomorets Odessa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksym Voytikhovskyi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/voytik6/

Maksym Voytikhovskyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksym Voytikhovskyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Maksym Voytikhovskyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksym Voytikhovskyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Temmuz 2017 yılında Dnipro

1 Temmuz 2018 yılında Chornomorets II

18 Temmuz 2019 yılında Chornomorets 2

14 Şubat 2020 yılında Shakhtar II

3 Eylül 2020 yılında Volyn Lutsk

1 Temmuz 2022 yılında Chornomorets

Maksym Voytikhovskyi kimdir

Maksym Voytikhovskyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksym Voytikhovskyi şuan Chornomorets Odessa takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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Maksym Voytikhovskyi nereli

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