Oleksandr Gladkyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Gladkyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksandr Gladkyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleksandr Gladkyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleksandr Gladkyi 24 Ağustos 1987 tarihinde Lozova, Kharkiv Oblast şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Гладкий Олександр Миколайович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleksandr Gladkyi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Oleksandr Gladkyi, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chornomorets Odessa futbol takımında oynamaktadır. Chornomorets Odessa takımına 19 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Oleksandr Gladkyi'nin Chornomorets Odessa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oleksandr Gladkyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleksandr Gladkyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Oleksandr Gladkyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleksandr Gladkyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2004 yılında Metalist

1 Mart 2005 yılında Arsenal Kharkiv

1 Temmuz 2005 yılında FK Kharkiv

1 Temmuz 2007 yılında Shakhtar D.

17 Ağustos 2010 yılında Dnipro

1 Şubat 2012 yılında Karpaty

30 Haziran 2014 yılında Dnipro

1 Temmuz 2014 yılında Shakhtar D.

1 Temmuz 2016 yılında Dinamo Kiev

1 Mart 2017 yılında Karpaty

30 Haziran 2017 yılında Dinamo Kiev

13 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

15 Eylül 2017 yılında Karpaty

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

28 Mart 2018 yılında Chornomorets

31 Ağustos 2018 yılında Ç. Rizespor

30 Ocak 2019 yılında Adana Demirspor

7 Eylül 2020 yılında Zorya Luhansk

19 Ağustos 2022 yılında Chornomorets

Oleksandr Gladkyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleksandr Gladkyi şuan Chornomorets Odessa takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oleksandr Gladkyi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

DYuSSh Lozova (-2001), UFK Kharkiv (2001-2002), Metalist Kharkiv (2002), UFK Kharkiv (2002-2004)

Ukrayna takımında 21 numaralı formasıyla 22 Ağustos 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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