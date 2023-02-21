İlya Putrya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Putrya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Putrya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Putrya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Putrya 15 Mayıs 1998 tarihinde Berdyansk, Zaporizhya Oblast şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Путря Ілля Германович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Putrya Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. İlya Putrya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chornomorets Odessa futbol takımında oynamaktadır. Chornomorets Odessa takımına 4 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. İlya Putrya'nin Chornomorets Odessa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İlya Putrya Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/putrya22/

İlya Putrya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Putrya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlya Putrya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Putrya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Shakhtar II

14 Ağustos 2018 yılında FK Mariupol

4 Eylül 2020 yılında Chornomorets

İlya Putrya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Putrya şuan Chornomorets Odessa takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

İlya Putrya Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U21 takımında 18 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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