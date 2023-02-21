Sergiy Politylo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergiy Politylo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergiy Politylo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sergiy Politylo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sergiy Politylo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergiy Politylo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergiy Politylo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergiy Politylo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergiy Politylo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergiy Politylo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergiy Politylo 9 Ocak 1989 tarihinde Novovolynsk, Volyn Oblast şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Політило Сергій Олегович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergiy Politylo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sergiy Politylo, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chornomorets Odessa futbol takımında oynamaktadır. Chornomorets Odessa takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sergiy Politylo'nin Chornomorets Odessa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergiy Politylo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/s.politylo89/

Sergiy Politylo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergiy Politylo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Sergiy Politylo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergiy Politylo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Chornomorets 2

1 Ocak 2007 yılında Chornomorets II

1 Temmuz 2008 yılında Dnister

31 Aralık 2008 yılında Chornomorets II

1 Temmuz 2010 yılında Chornomorets

1 Temmuz 2013 yılında Dnipro

19 Şubat 2015 yılında Volyn Lutsk

31 Aralık 2015 yılında Dnipro

11 Şubat 2017 yılında Okzhetpes

15 Temmuz 2017 yılında Chornomorets

18 Ocak 2018 yılında Adana Demirspor

13 Eylül 2018 yılında Olimpik Donetsk

1 Temmuz 2021 yılında PFK Lviv

1 Temmuz 2022 yılında Chornomorets

Sergiy Politylo kimdir

Sergiy Politylo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergiy Politylo şuan Chornomorets Odessa takımında oynamakta ve 89 numaralı formayı giymektedir.

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Sergiy Politylo nereli

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