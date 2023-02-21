Vitaliy Yermakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitaliy Yermakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitaliy Yermakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vitaliy Yermakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vitaliy Yermakov 7 Haziran 1992 tarihinde Rubizhne, Lugansk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Єрмаков Віталій Михайлович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vitaliy Yermakov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vitaliy Yermakov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chornomorets Odessa futbol takımında oynamaktadır. Chornomorets Odessa takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vitaliy Yermakov'nin Chornomorets Odessa ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Vitaliy Yermakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vitaliy Yermakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vitaliy Yermakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vitaliy Yermakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2010 yılında Stal Alchevsk

1 Ocak 2015 yılında Pontos Vit.

23 Şubat 2016 yılında Avangard K.

18 Ocak 2018 yılında Desna

10 Ocak 2019 yılında Avangard K.

30 Haziran 2019 yılında Desna

7 Temmuz 2021 yılında Metalist 1925

11 Temmuz 2022 yılında Chornomorets

Vitaliy Yermakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vitaliy Yermakov şuan Chornomorets Odessa takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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