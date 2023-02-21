Danylo Varakuta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danylo Varakuta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danylo Varakuta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danylo Varakuta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danylo Varakuta 4 Kasım 2001 tarihinde Kherson şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Варакута Данило Андрійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danylo Varakuta Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Danylo Varakuta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chornomorets Odessa futbol takımında oynamaktadır. Chornomorets Odessa takımına 15 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Danylo Varakuta'nin Chornomorets Odessa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Danylo Varakuta Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vara.d1/

Danylo Varakuta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danylo Varakuta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danylo Varakuta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danylo Varakuta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Chornomorets II

18 Temmuz 2019 yılında Chornomorets 2

15 Ağustos 2020 yılında Chornomorets

Danylo Varakuta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danylo Varakuta şuan Chornomorets Odessa takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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