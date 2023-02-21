Oleksandr Demchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Demchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksandr Demchenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleksandr Demchenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleksandr Demchenko 13 Şubat 1996 tarihinde Vinnytsya şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Демченко Олександр Вікторович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleksandr Demchenko Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PHENOMENON Sports Management yapmaktadır. Oleksandr Demchenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Oleksandriya futbol takımında oynamaktadır. FK Oleksandriya takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Oleksandr Demchenko'nin FK Oleksandriya ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oleksandr Demchenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleksandr Demchenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Oleksandr Demchenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleksandr Demchenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FK Vinnytsya

1 Eylül 2016 yılında Abano

1 Ağustos 2017 yılında ASD Portuense

4 Mart 2019 yılında Nyva Vinnytsya

23 Temmuz 2019 yılında Metalist 1925

17 Eylül 2019 yılında Nyva Vinnytsya

25 Ağustos 2020 yılında Nyva Ternopil

20 Şubat 2021 yılında Kremin

6 Temmuz 2021 yılında FK Oleksandriya

Oleksandr Demchenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleksandr Demchenko şuan FK Oleksandriya takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.