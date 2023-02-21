Oleksandr Demchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Demchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oleksandr Demchenko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oleksandr Demchenko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Oleksandr Demchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Demchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oleksandr Demchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Demchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksandr Demchenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleksandr Demchenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleksandr Demchenko 13 Şubat 1996 tarihinde Vinnytsya şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Демченко Олександр Вікторович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleksandr Demchenko Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PHENOMENON Sports Management yapmaktadır. Oleksandr Demchenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Oleksandriya futbol takımında oynamaktadır. FK Oleksandriya takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Oleksandr Demchenko'nin FK Oleksandriya ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oleksandr Demchenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleksandr Demchenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Oleksandr Demchenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleksandr Demchenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FK Vinnytsya

1 Eylül 2016 yılında Abano

1 Ağustos 2017 yılında ASD Portuense

4 Mart 2019 yılında Nyva Vinnytsya

23 Temmuz 2019 yılında Metalist 1925

17 Eylül 2019 yılında Nyva Vinnytsya

25 Ağustos 2020 yılında Nyva Ternopil

20 Şubat 2021 yılında Kremin

6 Temmuz 2021 yılında FK Oleksandriya

Oleksandr Demchenko kimdir

Oleksandr Demchenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleksandr Demchenko şuan FK Oleksandriya takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Oleksandr Demchenko nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Laco Takacs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laco Takacs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Laco Takacs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laco Takacs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yevgen Pidlepenets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgen Pidlepenets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yevgen Pidlepenets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgen Pidlepenets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jan Juroska kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Juroska Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jan Juroska kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Juroska Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dmytro Korkishko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmytro Korkishko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dmytro Korkishko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmytro Korkishko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!