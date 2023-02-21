Ziguy Badibanga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ziguy Badibanga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ziguy Badibanga kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ziguy Badibanga ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ziguy Badibanga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ziguy Badibanga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ziguy Badibanga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ziguy Badibanga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ziguy Badibanga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ziguy Badibanga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ziguy Badibanga 26 Kasım 1991 tarihinde Evere şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Belçika,Kongo DC uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ziguy Badibanga Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini El. Sports Agency yapmaktadır. Ziguy Badibanga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chornomorets Odessa futbol takımında oynamaktadır. Chornomorets Odessa takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ziguy Badibanga'nin Chornomorets Odessa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ziguy Badibanga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ziguy Badibanga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ziguy Badibanga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ziguy Badibanga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında RSC Anderlecht

1 Ocak 2012 yılında De Graafschap

30 Haziran 2012 yılında RSC Anderlecht

31 Ağustos 2012 yılında RSC Charleroi

30 Haziran 2013 yılında RSC Anderlecht

18 Temmuz 2013 yılında Ergotelis

5 Temmuz 2014 yılında Asteras Tripoli

17 Ağustos 2015 yılında Omonia Lefkoşa

13 Eylül 2016 yılında Kulüpsüz

17 Şubat 2017 yılında FC Sheriff

2 Nisan 2019 yılında Ordabasy

11 Nisan 2021 yılında Shakhter K.

16 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

17 Eylül 2021 yılında AE Larisa

11 Ocak 2022 yılında Anag. Karditsas

8 Eylül 2022 yılında Chornomorets

Ziguy Badibanga kimdir

Ziguy Badibanga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ziguy Badibanga şuan Chornomorets Odessa takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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Ziguy Badibanga nereli

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