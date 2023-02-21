Orest Kuzyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orest Kuzyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Orest Kuzyk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Orest Kuzyk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Orest Kuzyk 17 Mayıs 1995 tarihinde Lviv şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Кузик Орест Тарасович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Orest Kuzyk Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Orest Kuzyk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chornomorets Odessa futbol takımında oynamaktadır. Chornomorets Odessa takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Orest Kuzyk'nin Chornomorets Odessa ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Orest Kuzyk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Orest Kuzyk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Orest Kuzyk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Orest Kuzyk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Dynamo Kyiv U17

1 Temmuz 2012 yılında Dynamo Kyiv U19

1 Temmuz 2013 yılında Dynamo Kyiv II

17 Temmuz 2015 yılında Goverla

30 Haziran 2016 yılında Dynamo Kyiv II

8 Eylül 2016 yılında Kulüpsüz

20 Ekim 2016 yılında Stal Kamyanske

1 Temmuz 2018 yılında PAS Giannina

14 Ocak 2019 yılında SK Dnipro-1

30 Haziran 2019 yılında PAS Giannina

15 Temmuz 2019 yılında Desna

31 Temmuz 2020 yılında PAS Giannina

5 Eylül 2020 yılında Pafos FC

1 Temmuz 2021 yılında Rukh Lviv

25 Ocak 2022 yılında Chornomorets

Orest Kuzyk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Orest Kuzyk şuan Chornomorets Odessa takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Orest Kuzyk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karpaty Lviv (2008-2010), Dynamo Kyiv (2011-2012)

Ukrayna U16 takımında 13 numaralı formasıyla 19 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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