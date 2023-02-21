Orest Kuzyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orest Kuzyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Orest Kuzyk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Orest Kuzyk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Orest Kuzyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orest Kuzyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Orest Kuzyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orest Kuzyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Orest Kuzyk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Orest Kuzyk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Orest Kuzyk 17 Mayıs 1995 tarihinde Lviv şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Кузик Орест Тарасович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Orest Kuzyk Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Orest Kuzyk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chornomorets Odessa futbol takımında oynamaktadır. Chornomorets Odessa takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Orest Kuzyk'nin Chornomorets Odessa ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Orest Kuzyk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Orest Kuzyk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Orest Kuzyk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Orest Kuzyk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Dynamo Kyiv U17

1 Temmuz 2012 yılında Dynamo Kyiv U19

1 Temmuz 2013 yılında Dynamo Kyiv II

17 Temmuz 2015 yılında Goverla

30 Haziran 2016 yılında Dynamo Kyiv II

8 Eylül 2016 yılında Kulüpsüz

20 Ekim 2016 yılında Stal Kamyanske

1 Temmuz 2018 yılında PAS Giannina

14 Ocak 2019 yılında SK Dnipro-1

30 Haziran 2019 yılında PAS Giannina

15 Temmuz 2019 yılında Desna

31 Temmuz 2020 yılında PAS Giannina

5 Eylül 2020 yılında Pafos FC

1 Temmuz 2021 yılında Rukh Lviv

25 Ocak 2022 yılında Chornomorets

Orest Kuzyk kimdir

Orest Kuzyk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Orest Kuzyk şuan Chornomorets Odessa takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Karpaty Lviv (2008-2010), Dynamo Kyiv (2011-2012)

Orest Kuzyk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U16 takımında 13 numaralı formasıyla 19 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Orest Kuzyk nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Vojtech Patrak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vojtech Patrak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vojtech Patrak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vojtech Patrak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mykyta Bezuglyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mykyta Bezuglyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mykyta Bezuglyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mykyta Bezuglyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vladimir Jovovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Jovovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vladimir Jovovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Jovovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mykhaylo Shershen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mykhaylo Shershen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mykhaylo Shershen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mykhaylo Shershen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!