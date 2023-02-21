İnal Chertkoev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İnal Chertkoev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İnal Chertkoev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İnal Chertkoev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İnal Chertkoev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İnal Chertkoev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İnal Chertkoev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İnal Chertkoev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İnal Chertkoev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İnal Chertkoev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İnal Chertkoev 8 Ekim 1999 tarihinde Kharkiv şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Черткоєв Інал Володимирович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İnal Chertkoev Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İnal Chertkoev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chornomorets Odessa futbol takımında oynamaktadır. Chornomorets Odessa takımına 30 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. İnal Chertkoev'nin Chornomorets Odessa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İnal Chertkoev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İnal Chertkoev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

İnal Chertkoev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İnal Chertkoev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında Vorskla U19

1 Ocak 2018 yılında Vorskla II

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

30 Eylül 2022 yılında Chornomorets

İnal Chertkoev kimdir

İnal Chertkoev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İnal Chertkoev şuan Chornomorets Odessa takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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İnal Chertkoev nereli

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