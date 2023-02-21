Maksym Bilyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Bilyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksym Bilyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksym Bilyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksym Bilyi 21 Haziran 1990 tarihinde Vasylkivka, Dnipropetrovsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Білий Максим Ігорович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksym Bilyi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Maksym Bilyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chornomorets Odessa futbol takımında oynamaktadır. Chornomorets Odessa takımına 9 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Maksym Bilyi'nin Chornomorets Odessa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksym Bilyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksym Bilyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksym Bilyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksym Bilyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2007 yılında Shakhtar 3

1 Temmuz 2010 yılında Stal Alchevsk

30 Haziran 2011 yılında Shakhtar 3

1 Temmuz 2011 yılında Zorya Luhansk

1 Temmuz 2015 yılında Hajduk Split

31 Ağustos 2016 yılında Kulüpsüz

4 Şubat 2017 yılında Anji Mahaçkale

16 Temmuz 2017 yılında FK Mariupol

15 Ocak 2019 yılında Zorya Luhansk

8 Şubat 2020 yılında Rukh Lviv

17 Ağustos 2020 yılında Zorya Luhansk

22 Ağustos 2020 yılında Rukh Lviv

9 Eylül 2022 yılında Chornomorets

Maksym Bilyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksym Bilyi şuan Chornomorets Odessa takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Maksym Bilyi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U21 takımında 3 numaralı formasıyla 15 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 4 gol atmıştır.

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