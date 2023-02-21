Maksym Bilyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Bilyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maksym Bilyi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maksym Bilyi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Maksym Bilyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Bilyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maksym Bilyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Bilyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksym Bilyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksym Bilyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksym Bilyi 21 Haziran 1990 tarihinde Vasylkivka, Dnipropetrovsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Білий Максим Ігорович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksym Bilyi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Maksym Bilyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chornomorets Odessa futbol takımında oynamaktadır. Chornomorets Odessa takımına 9 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Maksym Bilyi'nin Chornomorets Odessa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksym Bilyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksym Bilyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Maksym Bilyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksym Bilyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2007 yılında Shakhtar 3

1 Temmuz 2010 yılında Stal Alchevsk

30 Haziran 2011 yılında Shakhtar 3

1 Temmuz 2011 yılında Zorya Luhansk

1 Temmuz 2015 yılında Hajduk Split

31 Ağustos 2016 yılında Kulüpsüz

4 Şubat 2017 yılında Anji Mahaçkale

16 Temmuz 2017 yılında FK Mariupol

15 Ocak 2019 yılında Zorya Luhansk

8 Şubat 2020 yılında Rukh Lviv

17 Ağustos 2020 yılında Zorya Luhansk

22 Ağustos 2020 yılında Rukh Lviv

9 Eylül 2022 yılında Chornomorets

Maksym Bilyi kimdir

Maksym Bilyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksym Bilyi şuan Chornomorets Odessa takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Maksym Bilyi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U21 takımında 3 numaralı formasıyla 15 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Maksym Bilyi nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Tomas Malinsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Malinsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomas Malinsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Malinsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Denys Sydorenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denys Sydorenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Denys Sydorenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denys Sydorenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dominik Plestil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Plestil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dominik Plestil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Plestil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oleg Mozil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleg Mozil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oleg Mozil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleg Mozil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!