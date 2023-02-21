Rodion Plaksa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodion Plaksa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodion Plaksa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodion Plaksa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodion Plaksa 22 Ocak 2002 tarihinde Vugledar, Donetsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Плакса Родіон Олегович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodion Plaksa Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Rodion Plaksa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chornomorets Odessa futbol takımında oynamaktadır. Chornomorets Odessa takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rodion Plaksa'nin Chornomorets Odessa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rodion Plaksa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rodionplaksa_22/

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Rodion Plaksa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodion Plaksa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Rodion Plaksa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodion Plaksa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında FK Mariupol II

1 Temmuz 2021 yılında FK Mariupol

18 Temmuz 2022 yılında Chornomorets

Rodion Plaksa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodion Plaksa şuan Chornomorets Odessa takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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