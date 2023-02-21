Dmytro Yusov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmytro Yusov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmytro Yusov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmytro Yusov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmytro Yusov 11 Mayıs 1993 tarihinde Melitopol, Zaporizhiya Oblast şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Юсов Дмитро Олександрович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmytro Yusov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dmytro Yusov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chornomorets Odessa futbol takımında oynamaktadır. Chornomorets Odessa takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dmytro Yusov'nin Chornomorets Odessa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dmytro Yusov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmytro Yusov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dmytro Yusov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmytro Yusov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Zaporizhya II

14 Mart 2014 yılında Metalurg Z.

23 Mart 2016 yılında Granit

9 Ağustos 2016 yılında Dacia

14 Şubat 2017 yılında FK Slutsk

25 Ocak 2018 yılında Torpedo Zhodino

9 Temmuz 2020 yılında Isloch

20 Temmuz 2021 yılında BATE Borisov

10 Ocak 2022 yılında Chornomorets

Dmytro Yusov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmytro Yusov şuan Chornomorets Odessa takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Dmytro Yusov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U21 takımında 18 numaralı formasıyla 20 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.