Luka Gucek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Gucek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Gucek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Gucek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Gucek 29 Ocak 1999 tarihinde Brežice şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Luka Guček şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Gucek Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Luka Gucek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chornomorets Odessa futbol takımında oynamaktadır. Chornomorets Odessa takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luka Gucek'nin Chornomorets Odessa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Gucek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Gucek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Gucek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Gucek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Betis U19

11 Ağustos 2017 yılında NK Domzale U19

12 Temmuz 2018 yılında NK Domzale

25 Temmuz 2018 yılında NK Dob

30 Haziran 2019 yılında NK Domzale

27 Temmuz 2019 yılında NK Radomlje

30 Ocak 2023 yılında Chornomorets

Luka Gucek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Gucek şuan Chornomorets Odessa takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Luka Gucek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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