Aaron Mooy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Mooy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aaron Mooy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aaron Mooy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aaron Mooy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Mooy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aaron Mooy

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aaron Mooy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aaron Mooy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aaron Mooy 15 Eylül 1990 tarihinde Sydney şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Avustralya,Hollanda uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Aaron Frank Mooy şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aaron Mooy Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Aaron Mooy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celtic Glasgow futbol takımında oynamaktadır. Celtic Glasgow takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aaron Mooy'nin Celtic Glasgow ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Aaron Mooy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aaronmooy/

Aaron Mooyboyu ve yaşı kaç

Aaron Mooy Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Aaron Mooy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 14.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aaron Mooy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aaron Mooy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Bolton U18

1 Temmuz 2008 yılında Bolton U23

1 Ekim 2010 yılında St. Mirren

1 Temmuz 2012 yılında Western Sydney

1 Temmuz 2014 yılında Melbourne City

1 Temmuz 2016 yılında Man. City

5 Temmuz 2016 yılında Huddersfield

31 Mayıs 2017 yılında Man. City

1 Temmuz 2017 yılında Huddersfield

8 Ağu 2019 yılında Brighton

23 Ocak 2020 yılında Huddersfield

24 Ocak 2020 yılında Brighton

1 Eylül 2020 yılında SH Port

19 Temmuz 2022 yılında Celtic

Aaron Mooy kimdir

Aaron Mooy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aaron Mooy şuan Celtic Glasgow takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Aaron Mooy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avustralya takımında 13 numaralı formasıyla 7 Aralık 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 57 maçta 7 gol atmıştır.

Avustralya U20 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 4 gol atmıştır.

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Aaron Mooy nereli

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