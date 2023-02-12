Yuki Kobayashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuki Kobayashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yuki Kobayashi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yuki Kobayashi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yuki Kobayashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuki Kobayashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yuki Kobayashi

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuki Kobayashi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuki Kobayashi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuki Kobayashi 18 Temmuz 2000 tarihinde Kobe, Hyogo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Japonya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı 小林 友希 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuki Kobayashi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UDN SPORTS yapmaktadır. Yuki Kobayashi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celtic Glasgow futbol takımında oynamaktadır. Celtic Glasgow takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yuki Kobayashi'nin Celtic Glasgow ile sözleşmesi 31 Mayıs 2028 tarihinde bitmektedir.

Yuki Kobayashi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/4yuki.kobayashi/

Yuki Kobayashiboyu ve yaşı kaç

Yuki Kobayashi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yuki Kobayashi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Yuki Kobayashi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuki Kobayashi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında Vissel Kobe

30 Temmuz 2019 yılında Machida Zelvia

31 Ocak 2020 yılında Vissel Kobe

1 Şubat 2020 yılında Yokohama FC

31 Ocak 2021 yılında Vissel Kobe

1 Ocak 2023 yılında Celtic

Yuki Kobayashi kimdir

Yuki Kobayashi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuki Kobayashi şuan Celtic Glasgow takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Yuki Kobayashi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Japonya A21 takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya U20 takımında 3 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yuki Kobayashi nereli

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