Tomoki İwata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomoki İwata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomoki İwata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomoki İwata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomoki İwata 7 Nisan 1997 tarihinde Usa, Oita şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Japonya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı 岩田 智輝 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomoki İwata Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JEB ENTERTAINMENT Co.,Ltd. yapmaktadır. Tomoki İwata, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celtic Glasgow futbol takımında oynamaktadır. Celtic Glasgow takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tomoki İwata'nin Celtic Glasgow ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomoki İwata Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/iwata.tomoki29/

Tomoki İwata Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tomoki İwata isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Tomoki İwata Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomoki İwata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2016 yılında Oita Trinita

9 Ocak 2021 yılında Yokohama F. M.

1 Ocak 2023 yılında Celtic

9 Haziran 2023 yılında Yokohama F. M.

Tomoki İwata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomoki İwata şuan Celtic Glasgow takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tomoki İwata Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Oita Trinita

Japonya takımında 6 numaralı formasıyla 21 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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