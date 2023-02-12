Stephen Welsh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephen Welsh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stephen Welsh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stephen Welsh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stephen Welsh 19 Ocak 2000 tarihinde Coatbridge şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stephen Welsh Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Deadline Day Soccer Group yapmaktadır. Stephen Welsh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celtic Glasgow futbol takımında oynamaktadır. Celtic Glasgow takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Stephen Welsh'nin Celtic Glasgow ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Stephen Welsh Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/stephen_welsh17

http://www.instagram.com/stephenwelsh_17/

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Stephen Welsh Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Stephen Welsh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Stephen Welsh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stephen Welsh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Celtic U20

1 Temmuz 2018 yılında Celtic Glasgow

29 Ağu 2019 yılında Morton

24 Ocak 2020 yılında Celtic Glasgow

1 Temmuz 2020 yılında Celtic

Stephen Welsh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stephen Welsh şuan Celtic Glasgow takımında oynamakta ve 57 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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