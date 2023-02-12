Benjamin Siegrist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Siegrist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Benjamin Siegrist kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Benjamin Siegrist ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Benjamin Siegrist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Siegrist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Benjamin Siegrist

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Siegrist adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Siegrist Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Siegrist 31 Ocak 1992 tarihinde Therwil BL şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Benjamin Kevin Siegrist şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Siegrist Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Access Sports yapmaktadır. Benjamin Siegrist, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celtic Glasgow futbol takımında oynamaktadır. Celtic Glasgow takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Benjamin Siegrist'nin Celtic Glasgow ile sözleşmesi 31 Mayıs 2026 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Siegrist Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bxn__s92/

Benjamin Siegristboyu ve yaşı kaç

Benjamin Siegrist Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Benjamin Siegrist isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Benjamin Siegrist Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Siegrist futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Aston Villa U18

1 Temmuz 2010 yılında Aston Villa Res.

1 Temmuz 2013 yılında Aston Villa

28 Kasım 2013 yılında Burton Albion

2 Şubat 2014 yılında Aston Villa

21 Mart 2014 yılında Cambridge Utd.

17 Nisan 2014 yılında Aston Villa

8 Ekim 2015 yılında Solihull Moors

18 Mart 2016 yılında Aston Villa

19 Mart 2016 yılında Wycombe Wand.

31 Mayıs 2016 yılında Aston Villa

1 Temmuz 2016 yılında FC Vaduz

1 Temmuz 2018 yılında Dundee United

1 Temmuz 2022 yılında Celtic

Benjamin Siegrist kimdir

Benjamin Siegrist Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Siegrist şuan Celtic Glasgow takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Therwil (2000-2002), FC Basel (2002-2009), Aston Villa (2009-2010)

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Benjamin Siegrist nereli

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