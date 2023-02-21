Abduallah Al Dosari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abduallah Al Dosari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abduallah Al Dosari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abduallah Al Dosari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abduallah Al Dosari 27 Ağustos 1993 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Abduallah Mohammed Al-Dosari şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abduallah Al Dosari Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abduallah Al Dosari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fayha FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Fayha FC takımına - tarihinde katılmıştır. Abduallah Al Dosari'nin Al-Fayha FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abduallah Al Dosari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abduallah Al Dosari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abduallah Al Dosari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abduallah Al Dosari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abduallah Al Dosari şuan Al-Fayha FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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