Abdulah Al Mutairi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulah Al Mutairi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulah Al Mutairi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulah Al Mutairi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulah Al Mutairi 9 Ekim 1985 tarihinde Makkah şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عبدالله المطيري şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulah Al Mutairi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulah Al Mutairi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fayha FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Fayha FC takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Abdulah Al Mutairi'nin Al-Fayha FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulah Al Mutairi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulah Al Mutairi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Abdulah Al Mutairi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulah Al Mutairi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2014 yılında Al-Ahli SFC

13 Temmuz 2016 yılında Al-Faisaly FC

1 Temmuz 2017 yılında Al-Fayha

Abdulah Al Mutairi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulah Al Mutairi şuan Al-Fayha FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.