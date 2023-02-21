Abdulaziz Al Mansour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulaziz Al Mansour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulaziz Al Mansour adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulaziz Al Mansour Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulaziz Al Mansour 25 Ağustos 1990 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عبدالعزيز المنصور şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulaziz Al Mansour Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulaziz Al Mansour, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fayha FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Fayha FC takımına 6 Eylül 2016 tarihinde katılmıştır. Abdulaziz Al Mansour'nin Al-Fayha FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulaziz Al Mansour Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulaziz Al Mansour isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Abdulaziz Al Mansour Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulaziz Al Mansour futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında Al-Wehda FC

3 Ocak 2016 yılında Ettifaq FC

30 Haziran 2016 yılında Al-Wehda FC

6 Eylül 2016 yılında Al-Fayha

30 Haziran 2018 yılında Al-Kawkab

30 Haziran 2019 yılında Al-Ain FC

30 Haziran 2019 yılında Al-Fayha

30 Haziran 2020 yılında Al-Fayha

Abdulaziz Al Mansour Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulaziz Al Mansour şuan Al-Fayha FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.