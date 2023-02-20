Abdulbasit Abdullah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulbasit Abdullah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulbasit Abdullah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulbasit Abdullah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulbasit Abdullah 21 Aralık 1996 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulbasit Abdullah Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Damac FC futbol takımında oynamaktadır. Damac FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdulbasit Abdullah'nin Damac FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulbasit Abdullah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulbasit Abdullah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulbasit Abdullah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulbasit Abdullah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2022 yılında Damac FC

Abdulbasit Abdullah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulbasit Abdullah şuan Damac FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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