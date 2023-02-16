Abdulkerim Bostan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulkerim Bostan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulkerim Bostan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulkerim Bostan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulkerim Bostan 24 Mart 2005 tarihinde Artvin şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulkerim Bostan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulkerim Bostan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Artvin Hopaspor futbol takımında oynamaktadır. Artvin Hopaspor takımına 16 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Abdulkerim Bostan'nin Artvin Hopaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abdulkerim Bostan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulkerim Bostan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Abdulkerim Bostan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulkerim Bostan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Eylül 2018 yılında Ç. Rizespor Alt

12 Şubat 2019 yılında Artvin Hopa Alt

16 Ağu 2022 yılında Artvin Hopaspor

Abdulkerim Bostan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulkerim Bostan şuan Artvin Hopaspor takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.