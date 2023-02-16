Cayan Poshoroglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cayan Poshoroglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cayan Poshoroglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cayan Poshoroglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cayan Poshoroglu 18 Mart 1999 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Çayan Poshoroğlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cayan Poshoroglu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MEK Football yapmaktadır. Cayan Poshoroglu, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Artvin Hopaspor futbol takımında oynamaktadır. Artvin Hopaspor takımına 8 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Cayan Poshoroglu'nin Artvin Hopaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cayan Poshoroglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cayan Poshoroglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cayan Poshoroglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cayan Poshoroglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Mayıs 2017 yılında G.Birliği U21

22 Ağu 2017 yılında Hacettepe

30 Haziran 2019 yılında G.Birliği U21

1 Temmuz 2019 yılında Gençlerbirliği

2 Eylül 2019 yılında Hacettepe

3 Ağu 2020 yılında Gençlerbirliği

4 Ağu 2020 yılında Hacettepe

30 Haziran 2021 yılında Gençlerbirliği

8 Ağu 2021 yılında Artvin Hopaspor

Cayan Poshoroglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cayan Poshoroglu şuan Artvin Hopaspor takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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