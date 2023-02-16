Fikret Topaloglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fikret Topaloglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fikret Topaloglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fikret Topaloglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fikret Topaloglu 11 Temmuz 1989 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Fikret Topaloğlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fikret Topaloglu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fikret Topaloglu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Artvin Hopaspor futbol takımında oynamaktadır. Artvin Hopaspor takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fikret Topaloglu'nin Artvin Hopaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fikret Topaloglu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/topaloglufikret/

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Fikret Topaloglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fikret Topaloglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Fikret Topaloglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fikret Topaloglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2008 yılında A. Üsküdar 1908

21 Ocak 2009 yılında Sivasspor U21

22 Ocak 2009 yılında Kırşehirspor

30 Haziran 2009 yılında Sivasspor U21

6 Ocak 2010 yılında A. Üsküdar 1908

17 Ocak 2011 yılında 72 Batman Spor

30 Haziran 2011 yılında A. Üsküdar 1908

25 Ağu 2011 yılında Elazığ Belediye

28 Ağu 2012 yılında A. Selçukluspor

17 Ağu 2015 yılında Sakaryaspor

27 Ağu 2018 yılında Diyarbekir Spor

6 Ocak 2020 yılında Ofspor

27 Temmuz 2021 yılında Bergama Bld

21 Ocak 2022 yılında Ofspor

20 Temmuz 2022 yılında Artvin Hopaspor

Fikret Topaloglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fikret Topaloglu şuan Artvin Hopaspor takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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