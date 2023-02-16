Barin Topaloglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Barin Topaloglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Barin Topaloglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Barin Topaloglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Barin Topaloglu 24 Haziran 2001 tarihinde Rize şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Barın Topaloğlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Barin Topaloglu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Barin Topaloglu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Artvin Hopaspor futbol takımında oynamaktadır. Artvin Hopaspor takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Barin Topaloglu'nin Artvin Hopaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Barin Topaloglu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/barinntopaloglu/

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Barin Topaloglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Barin Topaloglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Barin Topaloglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Barin Topaloglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2016 yılında Ümraniye Alt

9 Ağu 2018 yılında Ç. Rizespor U19

1 Mart 2019 yılında Ç. Rizespor U21

5 Eylül 2019 yılında Artvin Hopa Alt

1 Temmuz 2021 yılında Artvin Hopaspor

Barin Topaloglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Barin Topaloglu şuan Artvin Hopaspor takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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