Rasimcan Degirmenci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rasimcan Degirmenci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rasimcan Degirmenci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rasimcan Degirmenci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rasimcan Degirmenci 15 Eylül 1992 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Rasimcan Değirmenci şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rasimcan Degirmenci Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rasimcan Degirmenci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Artvin Hopaspor futbol takımında oynamaktadır. Artvin Hopaspor takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rasimcan Degirmenci'nin Artvin Hopaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rasimcan Degirmenci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rasimcan Degirmenci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rasimcan Degirmenci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rasimcan Degirmenci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ocak 2009 yılında Trabzonspor U21

25 Ağu 2010 yılında 1461 Trabzon

30 Haziran 2011 yılında Trabzonspor U21

1 Ağu 2011 yılında 1461 Trabzon

6 Ocak 2012 yılında Trabzonspor U21

5 Eylül 2012 yılında Ofspor

3 Ağu 2016 yılında 1461 Trabzon

1 Ağu 2018 yılında Artvin Hopaspor

22 Ağu 2019 yılında Karacabey Bld

1 Temmuz 2021 yılında 52 Orduspor FK

20 Temmuz 2022 yılında Artvin Hopaspor

Rasimcan Degirmenci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rasimcan Degirmenci şuan Artvin Hopaspor takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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