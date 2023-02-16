Emre Yigit kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emre Yigit Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emre Yigit adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emre Yigit Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emre Yigit 8 Temmuz 1999 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Halil Emre Yiğit şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emre Yigit Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emre Yigit, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Artvin Hopaspor futbol takımında oynamaktadır. Artvin Hopaspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emre Yigit'nin Artvin Hopaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Emre Yigit Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/halilemree61/

Emre Yigit Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emre Yigit isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Emre Yigit Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emre Yigit futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Eylül 2018 yılında O.Hisar Kanuni

23 Ocak 2019 yılında T. İdmanocağı

29 Ağu 2019 yılında Yomra Spor

12 Ocak 2023 yılında Artvin Hopaspor

Emre Yigit Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emre Yigit şuan Artvin Hopaspor takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

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