Ender Gor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ender Gor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ender Gor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ender Gor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ender Gor 19 Mart 2000 tarihinde Hatay şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ender Gor Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ender Gor, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Artvin Hopaspor futbol takımında oynamaktadır. Artvin Hopaspor takımına 15 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ender Gor'nin Artvin Hopaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ender Gor Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/enderrgor/

http://www.facebook.com/ender002

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Ender Gor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ender Gor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Ender Gor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ender Gor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Erzin Belediye

13 Ağu 2020 yılında Hekimoğlu

25 Ocak 2021 yılında Büyük Anadolu

30 Haziran 2021 yılında Hekimoğlu

8 Eylül 2021 yılında Ankara Demir

15 Ocak 2022 yılında Artvin Hopaspor

30 Haziran 2023 yılında Ankara Demir

Ender Gor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ender Gor şuan Artvin Hopaspor takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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