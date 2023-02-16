Berkay Ozer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berkay Ozer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Berkay Ozer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Berkay Ozer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Berkay Ozer 3 Temmuz 2000 tarihinde Kocaeli şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Berkay Ozer Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Berkay Ozer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Artvin Hopaspor futbol takımında oynamaktadır. Artvin Hopaspor takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Berkay Ozer'nin Artvin Hopaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Berkay Ozer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/berkay.ozer.5/

Berkay Ozer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Berkay Ozer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Berkay Ozer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Berkay Ozer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağu 2019 yılında Uşak Spor

25 Temmuz 2022 yılında Artvin Hopaspor

Berkay Ozer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Berkay Ozer şuan Artvin Hopaspor takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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