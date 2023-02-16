Ufuk Ayaydin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ufuk Ayaydin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ufuk Ayaydin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ufuk Ayaydin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Ufuk Ayaydin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ufuk Ayaydin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ufuk Ayaydin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ufuk Ayaydin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ufuk Ayaydin 20 Nisan 1996 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ufuk Ayaydın şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ufuk Ayaydin Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ufuk Ayaydin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Artvin Hopaspor futbol takımında oynamaktadır. Artvin Hopaspor takımına 20 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Ufuk Ayaydin'nin Artvin Hopaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ufuk Ayaydin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ufukay77/

Ufuk Ayaydinboyu ve yaşı kaç

Ufuk Ayaydin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ufuk Ayaydin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Ufuk Ayaydin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ufuk Ayaydin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Şubat 2015 yılında Serhat Ardahan

24 Ağu 2016 yılında Artvin Hopaspor

28 Temmuz 2017 yılında Erbaaspor

15 Ocak 2018 yılında Sultanbeyli Bld

14 Ocak 2019 yılında Artvin Hopaspor

28 Ağu 2019 yılında Fatsa Belediye

6 Eylül 2020 yılında Karaman Bld

20 Ocak 2021 yılında Artvin Hopaspor

Ufuk Ayaydin kimdir

Ufuk Ayaydin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ufuk Ayaydin şuan Artvin Hopaspor takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Trabzonspor, 1461 Trabzon

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ufuk Ayaydin nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Son Haberler
Robin Ostrom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Ostrom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Robin Ostrom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Ostrom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Durkheim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Durkheim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Durkheim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Durkheim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oliver Sonne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Sonne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oliver Sonne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Sonne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ewerton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ewerton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ewerton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ewerton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
50 milyar TL bağış yaptığı söylenmişti! Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras konuştu: "Sıfırlar atılmadan önceki halini yanlışlıkla telaffuz ettim"
50 milyar TL bağış yaptığı söylenmişti! Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras konuştu: "Sıfırlar atılmadan önceki halini yanlışlıkla telaffuz ettim"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları