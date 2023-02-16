Ufuk Ayaydin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ufuk Ayaydin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ufuk Ayaydin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ufuk Ayaydin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ufuk Ayaydin 20 Nisan 1996 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ufuk Ayaydın şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ufuk Ayaydin Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ufuk Ayaydin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Artvin Hopaspor futbol takımında oynamaktadır. Artvin Hopaspor takımına 20 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Ufuk Ayaydin'nin Artvin Hopaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ufuk Ayaydin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ufukay77/

Ufuk Ayaydin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ufuk Ayaydin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ufuk Ayaydin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ufuk Ayaydin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Şubat 2015 yılında Serhat Ardahan

24 Ağu 2016 yılında Artvin Hopaspor

28 Temmuz 2017 yılında Erbaaspor

15 Ocak 2018 yılında Sultanbeyli Bld

14 Ocak 2019 yılında Artvin Hopaspor

28 Ağu 2019 yılında Fatsa Belediye

6 Eylül 2020 yılında Karaman Bld

20 Ocak 2021 yılında Artvin Hopaspor

Ufuk Ayaydin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ufuk Ayaydin şuan Artvin Hopaspor takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Trabzonspor, 1461 Trabzon

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